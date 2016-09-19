Рязань, 19 сентября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. На дополнительных выборах в Рязанскую областную думу по одномандатному округу №16 выиграл представитель «Единой России» Евгений Баранкин, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт облизбиркома. За него проголосовали 36,33% избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На втором месте оказался представитель КПРФ Евгений Рябко, получивший 23% голосов. Третье место занял кандидат от «Справедливой России» Сергей Симаков (18,47%). Юрий Кравченко от ЛДПР не попал в тройку лидеров, так как за него проголосовали лишь 17,25% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что место в Рязанской областной думе стало вакантным в октябре прошлого года. Его занимал Андрей Глазунов, ставший министром региональной безопасности и контроля Рязанской области.