Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон получила словесную поддержку от действующего американского президента Барака Обамы: он сказал, что у экс-госсекретаря этой страны есть нужные будущему президенту качества — сила духа и высокий интеллект, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Своё одобрение в адрес претендента на президентское кресло от демократов Обама высказал на благотворительном ужине в Нью-Йорке, состоявшемся в доме Дэнни Мэйера — известного репортёра. Оппонента Клинтон — кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа — Обама назвал человеком, не соответствующим роли президента страны.

По словам Обамы, те, кто имели деловые контакты с Трампом, должны были убедиться в его несостоятельности. На роль президента США он не подходит: такие серьёзные задачи ему не по плечу.

«Если таковые имели место быть, то вы вряд ли назовете их удачными», — сказал он.

Напомним, 58-е президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года: избиратели выберут президентских выборщиков, а уже эти люди изберут президента и вице-президента Соединённых Штатов. На пост президента США претендуют два кандидата — Клинтон и Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно последнему национальному опросу, проведённому социологическим центром Ipsos совместно с агентством Reuters за период с 9 по 15 сентября, за Клинтон проголосовали бы 42% избирателей, за Трампа — 38%. Разница составляет 4 процентных пункта.