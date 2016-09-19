Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Эпизод «Шерлок: Безобразная невеста» получил премию «Эмми», присуждаемую Академией телевизионного искусства США, в номинации «лучший телевизионный фильм». Как передает ВВС, церемония вручения состоялась в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (США).

igra-prestolov.com Номинанты. Игра престолов

«Очередной эпизод популярного телесериала «Шерлок» — «Безобразная невеста» — удостоился приза за лучший телевизионный фильм», — говорится в сообщении.

Лучшим драматическим сериалом по версии Академии телевизионного искусства США стала телевизионная фэнтези-сага «Игра престолов».

«Игра престолов» поставила рекорд по количеству наград среди телесериалов, собрав к настоящему моменту в общей сложности 38 премий «Эмми», — говорится в сообщении.

Награду за лучший комедийный сериал получил «Вице-президент» (политическая сатира о женщине-сенаторе), а лучшим мини-сериалом стал «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений».

Напомним, премия «Эмми» вручается в США ежегодно с 1949 года и считается главной наградой в области телевидения.

Читайте также: Сериал «Игра престолов» вышел в лидеры по числу премий «Эмми»