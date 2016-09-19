Москва, 19 сентября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Банк России с 19 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «РосинтерБанк» г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о принято в связи с том, что банк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала).

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов «РосинтерБанк» занимал 68 место в банковской системе Российской Федерации.

Как сообщало, с начала 2016 года ЦБ отозвал лицензии у 66 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

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