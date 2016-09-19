Москва, 19 сентября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Банк России с 19 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Региональный коммерческий банк» (БАНК «РКБ», Ульяновская область, г. Димитровград), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Решение о принято в связи с том, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов АО БАНК «РКБ» занимал 404 место в банковской системе Российской Федерации.

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