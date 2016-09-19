Грозный, 19 сентября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров на выборах получил 97% голосов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

К настоящему моменту обработано 15% бюллетеней. Уточняется, что каждый из трёх оппонентов Кадырова пока набрал не более двух процентов голосов.

Отметим других трёх претендентов на пост главы региона:

Идрис Усманов — кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне;

— кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне; Султан Денильханов — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия»;

— лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия»; Гаирсолт Батаев — руководитель общественной палаты Чечни (КПРФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, в Чечне проходили выборы главы республики, депутатов в Государственную думу России и в парламент Чечни, а также в местные Советы депутатов.