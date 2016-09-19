Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Министры иностранных дел США, Японии и Южной Кореи встретились в Нью-Йорке 18 сентября, в преддверии сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить ответные меры против Северной Кореи, осуществившей пятые ядерные испытания в этом году, сообщает 19 сентября Reuters.

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Министры иностранных дел США, Японии и Южной Кореи обсудили важность работы Совета Безопасности ООН в организации новых санкций против КНДР и рассмотрели другие возможные меры, которые могут быть предприняты США, Японией и Южной Кореей для ограничения доходов КНДР, направленных на ракетные и ядерные испытания.

Также министры обсудили возможности ограничения доходов КНДР, поступающих от незаконной деятельности.

Встреча глав МИД США, Японии и Южной Кореи прошла впервые после последнего ядерного испытания КНДР 9 сентября. Введение новых санкций против КНДР станет одним из перечня важных вопросов, которые будут обсуждаться мировыми лидерами на сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе.