Москва, 19 сентября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Торги по нефти сорта Brent 16 сентября завершились в минусе на 0,71%. При этом покупатели смогли защитить уровень $45,50 после публикации инфляционных данных в США. Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий, чем вызвал подорожание доллара по всему рынку.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Данные о новом росте количества нефтяных буровых установок в США надавили на цены, но негативный эффект от них был слабым. В Азии баррель Brent стоит $46,51 (+1,15%). Поскольку нефть с долларом имеет отрицательную корреляцию, и он сейчас находится в коррекционной фазе после пятничного ралли, то у покупателей фьючерсов на нефть есть хороший шанс на скудном календаре сходить к $47,60.

Если сегодня, 19 сентября, у покупателей получится закрепиться выше отметки $47 и продержаться там до 20 сентября, то в преддверии выхода отчётов по запасам нефти можно будет целиться в $48,30.