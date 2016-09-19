Владикавказ, 19 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии стали известны предварительные итоги голосования по выборам депутатов Госдумы России седьмого созыва. Как сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM, по информации избиркома РСО-Алания, «Единая Россия» набрала в регионе более 70% голосов избирателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В Северной Осетии борьбу за места в Госдуме России вели 14 региональных отделений политических партий. По предварительным данным, за «Единую Россию» проголосовали 70,72% избирателей, КПРФ — 20,84%, «Патриотов России» — 3,77%, «Справедливую Россию» — 1,18%, ЛДПР — 1,36%. Хорошо разрекламированная в республике партия «Родина» заручилась поддержкой 0,79% граждан, участвовавших в выборах. Остальные политические силы, как, впрочем, и предсказывали эксперты, также не смогли набрать 1% голосов жителей РСО-Алания.

Отметим, что жители республики выбирали депутатов в Государственную думу и в муниципальные представительные органы власти на 347 избирательных участках. В списках избирателей значилось более 500 тысяч человек. На выборах проголосовало 70,3% избирателей. По информации избиркома республики, избирательные участки посетили и отдали свои голоса за различные политические силы 369 тыс. 86 жителей Северной Осетии.

Правоохранительными органами, избиркомом, политическими партиями и кандидатами не сообщается о нарушениях, которые бы могли повлиять каким-то образом на результаты выборов.

О том, как проголосовали жители Осетии за кандидатов по одномандатному избирательному округу №25 и кто стал обладателем депутатского мандата, пока неизвестно. Борьбу за место в нижней палате Федерального Собрания России вели представители семи партий. Явным фаворитом среди них был единоросс, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

Напомним, что на выборах 2011 года в Северной Осетии «Единая Россия» набрала 68% голосов избирателей, КПРФ — более 21%, «Справедливая Россия» — 6%, ЛДПР — чуть более 2%. Всего в республике проголосовало тогда 85% населения — 438 тысяч жителей. В списки избирателей были внесены около 500 тысяч человек. Представители ЛДПР написали жалобу в избирком республики, в которой заявили, что выборы в регионе были сфальсифицированы в пользу «Единой России», однако документально не подтвердили доводы, приведенные в жалобе.