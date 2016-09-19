Москва, 19 сентября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже по рублёвым парам 16 сентября закрылись разнонаправленно. Рубль подешевел к американскому доллару на 0,53% и подорожал на 0,31% к евро. Спрос на доллар вырос после публикации данных по потребительской инфляции в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Индекс потребительских цен в США вышел лучше ожиданий, чем вызвал его подорожание по всему рынку. На фоне ослабления евро к доллару на Форекс курс евро/рубль снизился до 72,44 руб. Курс доллар/рубль встретил сопротивление на уровне 65,25 руб.

Из-за отскока цены на Brent от $45,47 рубль был стабилен к доллару на протяжении всего торгового дня. Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку до 10% годовых не оказало влияния на национальную валюту. Даже при такой ставке она останется привлекательной для внутренних и внешних инвесторов.

Дополнительную поддержку российской валюте оказало рейтинговое агентство S&P. Оно подтвердило рейтинг России на уровне «BB+» и повысило прогноз с «негативного» до «стабильного».

В центре внимания участников рынка находится заседание FOMC и пресс-конференция председателя ФРС США Дж. Йеллен. Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в США в декабре выросла с 47% до 54,9%. На текущем заседании, которое состоится в среду, повышения ставки не ожидается (для рубля плюс).

Сегодня, 19 сентября, в Азии баррель Brent подорожал на 1,3%, до $46,58. Это значит, что курс доллара откроется в районе 64,80 руб. Если положительная динамика нефтяных котировок сохранится в начале торгов в Европе, то курс доллара пойдёт ниже к своему равновесному уровню 64,40/45 руб.

Выборы в России завершились. По предварительным данным, при явке 47,7% победу одержала партия «Единая Россия» — 53,87% (339 мест). Результаты не окажут негативного влияния на рубль. Так что на них не стоит обращать внимания.