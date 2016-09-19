Токио, 19 сентября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Коллективу специалистов из разных стран удалось установить, каким образом сформировались кольца вокруг двух из так называемых астероидов-кентавров, находящихся между орбитами Юпитера и Нептуна. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Astrophysical Journal Letters.

cosmicoblog.com Астероид-кентавр

Кентаврами ученые назвали группу небесных тел, свойства которых являются чем-то средним между свойствами объектов из главного пояса астероидов и пояса Койпера. По оценкам специалистов, насчитывается около 44 тыс. кентавров диаметром свыше 1 км.

В 2015 году астрономы обнаружили кольца вокруг первого из открытых кентавров — Хирона. Годом ранее кольца были найдены у астероида Харикло (супруга кентавра Хирона в греческой мифологии). Ранее предполагалось, что кольца имеются только у таких гигантов Солнечной системы, как Юпитер и Сатурн.

Ученые из из Университета Кобе (Япония), Токийского технологического института и Парижского университета имени Дидро выяснили, каким образом образуются кольца вокруг кентавров. Они смоделировали ситуацию, при которой астероид приближается на довольно близкое расстояние к планете-гиганту. В таком случае около 10% от объема кентавра разрушается. Однако такие параметры, как начальная скорость астероида, размер его ядра и расстояние до планеты влияют на исход события.

В том случае, если кентавр имеет силикатное ядро под ледяной оболочкой, отколовшиеся фрагменты будут летать вокруг самого большого из осколков. Из получившегося диска в дальнейшем формируются кольца вокруг астероида-кентавра. Ученые предполагают, что кольца могут существовать и вокруг других кентавров.