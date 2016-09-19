Москва, 19 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В России ведётся подготовка новой реформы, касающейся силовых и правоохранительных органов. На основе Федеральной службы безопасности (ФСБ) будет создано Министерство госбезопасности (МГБ). ФСБ фактически обретёт функции Комитета госбезопасности СССР (КГБ). Об этом сообщил компетентный источник, пишет газета «Коммерсантъ».

Советский плакат. 1937

МГБ будет создано до выборов президента России в 2018 года. В новое министерство войдут Федеральная служба охраны РФ (ФСО) и Служба внешней разведки РФ (СВР). Кроме того, Следственный комитет России (СКР) будет возвращён в Генеральную прокуратуру, а функции Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) будут разделены между Министерством обороны и Министерством внутренних дел (МВД).

Цель реформы — добиться эффективного управления в российских силовых и правоохранительных органах и изжить коррупцию. Издание подчёркивает, что МГБ сможет брать в производство коррупционные или другие громкие дела (сейчас подследственность таких дел закреплена в УПК за СКР и МВД), а также контролировать расследования, в основу которых легли его материалы.

Отмечается, что главное управление процессуального контроля СКР, которое контролировало ход расследований над возбуждёнными СКР и МВД делами, фактически уже ликвидировано. Ещё одна функция МГБ — обеспечение собственной безопасности в российских правоохранительных и силовых структурах.

Издание отмечает, что эту масштабную реформу начали готовить после того, как были ликвидированы Федеральная миграционная служба (ФМС) и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и создана Росгвардия. Новая схема уже опробуется. В частности, уголовное дело в отношении криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников возбуждено именно ФСБ. Между тем, статья 210 УК России не относится к её подследственности.

«Если раньше мы осуществляли лишь сопровождение расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до их передачи в суд», — сообщил источник в ФСБ.

Он пояснил, что сотрудники ведомства будут проверять эффективность использования предоставленной спецслужбой информацией следственными органами, а также — в полном ли объёме она используется. В какой форме это будет происходить, пока не известно.