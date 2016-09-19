Ярославль, 19 сентября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Ярославской области обработано 100% бюллетеней на выборах депутатов Государственной думы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. Предварительные итоги голосования практически совпали с данными опросов на выходе с избирательных участков. Голоса за партии распределились так:

выборы

Единая Россия — 38,43%

ЛДПР — 17,36%

КПРФ — 16,04%

Справедливая Россия — 10,27%

Яблоко — 3,77%

Российская партия пенсионеров за справедливость — 2,51%

Родина — 2,5%

Коммунисты России — 2,19%

Зеленые — 1,46%

Партия Роста — 1,43%

ПАРНАС — 1,26%

Патриоты России — 0,59%

Гражданская платформа — 0,28%

Гражданская сила — 0,11%

В двух одномандатных округах победу ожидаемо одержали Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. «Пятерки лидеров» в них выглядят так:

195 округ

Анатолий Грешневиков (СР) — 41,88%

Владимир Денисов (Родина) — 11,99%

Михаил Парамонов (КПРФ) — 11,39%

Илья Чихалов (ЛДПР) — 10,3%

Константин Курченков (Зеленые) — 6,65%

194 округ

Александр Грибов — 38,53%

Александр Воробьев (КПРФ) — 17,71%

Сергей Балабаев — 14,9%

Андрей Потапов (ЛДПР) — 9,7%

Андрей Воробьев (Родина) — 4,39%