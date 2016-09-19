Итоги выборов в Ярославской области: у ЕР 38,43%
Ярославль, 19 сентября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Ярославской области обработано 100% бюллетеней на выборах депутатов Государственной думы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона. Предварительные итоги голосования практически совпали с данными опросов на выходе с избирательных участков. Голоса за партии распределились так:
Единая Россия — 38,43%
ЛДПР — 17,36%
КПРФ — 16,04%
Справедливая Россия — 10,27%
Яблоко — 3,77%
Российская партия пенсионеров за справедливость — 2,51%
Родина — 2,5%
Коммунисты России — 2,19%
Зеленые — 1,46%
Партия Роста — 1,43%
ПАРНАС — 1,26%
Патриоты России — 0,59%
Гражданская платформа — 0,28%
Гражданская сила — 0,11%
В двух одномандатных округах победу ожидаемо одержали Александр Грибов и Анатолий Грешневиков. «Пятерки лидеров» в них выглядят так:
195 округ
Анатолий Грешневиков (СР) — 41,88%
Владимир Денисов (Родина) — 11,99%
Михаил Парамонов (КПРФ) — 11,39%
Илья Чихалов (ЛДПР) — 10,3%
Константин Курченков (Зеленые) — 6,65%
194 округ
Александр Грибов — 38,53%
Александр Воробьев (КПРФ) — 17,71%
Сергей Балабаев — 14,9%
Андрей Потапов (ЛДПР) — 9,7%
Андрей Воробьев (Родина) — 4,39%