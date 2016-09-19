Вашингтон, 19 сентября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Ряд сенаторов-республиканцев требует от администрации президента США Барака Обамы занять более жесткую позицию по отношению к России из-за недавних авиаударов, нанесенных Москвой c территории Ирана по силам оппозиции в Сирии, что, по словам сенаторов, является нарушением сделки по ядерной программе Тегерана, пишут Карун Демирджян и Кэрол Морелло в статье для Washington Post.

mil.ru Военная база

Читайте также: Госдеп: Использование иранской базы Россией может нарушать резолюцию СБ ООН

В письме, которое почти три десятка республиканцев намерены передать государственному секретарю США Джону Керри 19 сентября, высказано требование предоставить доказательства того, что удары были допустимыми в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН о заключении соглашения с Тегераном. Если это было не так, сенаторы призывают администрацию принять меры, чтобы убедить Россию больше на такие шаги не идти.

«Даже если нынешний раунд российских авиаударов с иранской авиабазы и был приостановлен, у нас нет оснований полагать, что они не возобновятся, особенно если не будет никаких последствий для России из-за её использования территории Ирана, с которой она наносила удары по Сирии», — говорится в письме сенаторов.

Читайте также: МИД Ирана: Использование Россией базы ВВС «на данный момент» окончено

В свою очередь, автор письма сенатор Джон Барроссо (штат Вайоминг) в интервью СМИ заявил, что он уверен в том, что использование Россией иранской территории «является нарушением запрета на поставки оружия, введенного ООН».

Читайте также: Министр ВВС США: Москва слишком поздно сообщила об авиаударах из Ирана

По мнению сенаторов, действия России нарушили резолюцию ООН, поскольку в ней есть пункт, в соответствии с которым запрещаются «поставки, продажа или передача» «наступательного вооружения», и, среди прочего, оборудования «для использования на территории или в интересах Ирана».

Барроссо отметил, что серия вылетов авиации России с иранской базы «Хамадан» очевидным образом нарушает это положение, поскольку Россия не получила одобрения Совбеза ООН.

«Они [Россия] не получили [одобрения]. Россия не получила его, Иран не получил его», — заявил Барроссо. «Мне это кажется нарушением ими обоими».

В то же самое время глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что операции не были нарушением эмбарго на поставки оружия, поскольку Россия не поставила Ирану летательные аппараты, напротив, ВВС России получили разрешение от Ирана на использование базы, в то время как правительство Сирии одобрило авиаудары.

Читать также: МИД РФ: Резолюция СБ ООН в случае с базой в Иране «притянута за уши»

Однако в письме утверждается, что администрация делает недостаточно для сохранения эмбарго в силе.

«Если нанесение авиаударов с территории Ирана нарушает обязательную к исполнению резолюцию Совбеза ООН, то этот пункт сделать подчеркнуть и обязать его исполнять», — также говорится в письме.

Помимо критики действий администрации по отношению к сделке с Ираном, в письме также выражаются сомнения в её политике в отношении России. Сенаторы отмечают, что военные операции Москвы «значительно поспособствовали продвижению интересов России в Сирии в ущерб» американским. В заключение сенаторы указывают, что «если этого не было, и так очевидно, что эти события должны стать доказательством того, что ошибкой будет идти на переговоры с Россией на основе того, что у нас есть общие цели в Сирии».

Читайте также: National Interest: Бомбардировщики России в Иране — символ, а не стратегия

Именно возможность повторения операций России и стала поводом, почему сенаторы выступили с письмом.

«Мы должны применить все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы не допустить продолжения Россией авиаударов, которые явно идут вразрез с нашими интересами», — отметили сенаторы.

Читайте также: National Interest: У русских на Ближнем Востоке есть чему поучиться

Автор письма также обвиняет администрацию Обамы в «демонстрации слабости» перед такими мировыми лидерами, как президент России Владимир Путин, которые считают, что могут действовать безнаказанно в ущерб интересам США.

Читайте также: Эксперты США: Сотрудничество Ирана и России — новая «ось зла»