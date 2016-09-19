Калининград, 19 сентября, 2016, 08:07 — ИА Регнум. От Калининградской области депутатами Госдумы становятся представители «Единой России» Алексей Силанов и Александр Пятикоп. Таковы предварительные данные после обработки более чем трети бюллетеней, сообщает облизбирком.

Картина художника Александра Морозова «Сельская бесплатная школа». 1865 год

В одномандатном избирательном округе №97 депутат горсовета Калининграда Пятикоп набрал свыше 40% голосов. На втором месте — действующий депутат Госдумы от ЛДПР Егор Анисимов (13,45%), на третьем — действующий депутат Госдумы от КПРФ Игорь Ревин (13,12%).

В одномандатном избирательном округе №98 региональный вице-премьер Силанов получил почти 50% голосов. На втором месте — координатор ЛДПР в Калининграде Евгений Мишин (11,24%) и оппозиционный бизнесмен Игорь Плешков, выдвигавшийся от КПРФ (8,82%).

ИА REGNUM отмечает, что новоизбранные депутаты Госдумы от Калининградской области — профессионалы в сфере народного образовании. Александр Пятикоп является заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук. Алексей Силанов в 2003—2010 годы возглавлял комитет по образованию г. Калининграда.

На выборах в Госдуму по единому федеральному округу калининградцы поддержали «Единую Россию» — 46,07%. За ЛДПР проголосовало 17,27% избирателей, за КПРФ — 13,31%.

Явка составила 44,41%.