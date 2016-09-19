Якутск, 19 сентября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Булунский район Якутии возглавит баллотировавшийся от «Единой России» Игорь Кудряшов — при том, что по опубликованным на сайте ЦИК республики данным, он набрал меньше голосов (39,41%), чем представитель «Справедливой России» Аркадий Алексеев, за которого проголосовали 41,9% избирателей.

sakha.gov.ru «Единоросс» Игорь Кудряшов

О том, что место главы тем не менее достанется единороссу, сообщает пресс-служба правительства региона, не объясняя причин.

ИА YakutiaMedia приводит следующие аргументы: этим кандидатам удалось набрать равное количество голосов, но выбор был сделан в пользу Кудряшова, потому что он первый сдал документы в ЦИК. Региональное СМИ, публикуя эту информацию, ссылается на региональный избирком, однако корреспонденту ИА REGNUM в информационной службе ЦИКа республики сообщили, что ориентироваться стоит на официально опубликованные цифры, по которым побеждает эсер Аркадий Алексеев.

Как сообщало REGNUM, Алексеев, скорее всего, возглавит район, так как второй претендент на это место, депутат муниципалитета от «Единой России» Игорь Кудряшов набирает меньше голосов.