Манила, 19 сентября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Филиппины могут прекратить работу по меньшей мере 10 шахт по добыче никеля из-за нарушения экологических требований, заявил министр по делам горнодобывающей промышленности, сообщает 19 сентября Reuters.

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В данный момент на Филиппинах действуют 30 шахт по добыче никеля, однако, закрытие шахт может быть продолжено после проведения проверок, заявила секретарь Агентства экологии и природных ресурсов Регина Лопес.

«Мы должны решить экологическую проблему. На протяжении десятилетий мы закрывали глаза на страдания нашего народа. Но больше не можем», — сказала Лопес, добавив, что любое решение о прекращении работы шахт будет приниматься в соответствии с законом.

Напомним, закрытие некоторых шахт по добыче никеля на Филиппинах, а также риск дальнейшего закрытия шахт, привели к увеличению стоимости никеля на мировом рынке.

Стоимость никеля достигла максимального показателя за 2016 год в августе, $ 11 тыс. 30 за тонну. Филиппины являются крупнейшим поставщиком никелевой руды в Китай, где металл используется для производства нержавеющей стали.