Москва, 19 сентября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. В силовых и правоохранительных органах готовится масштабная реформа, в программе которой — создание Министерства госбезопасности (МГБ) на основе Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также предполагается ряд других изменений, касающихся Следственного комитета России (СКР) и министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), пишет газета «Коммерсантъ».

Да здравствует НКВД. Советский плакат

Уточняется, что новая реформа начала готовиться ещё после ликвидации Федеральной миграционной службы (ФМС) и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и создания Росгвардии. В ходе предстоящей реформы ФСБ, как утверждают источники издания, обретёт функции Комитета госбезопасности СССР (КГБ).

В состав новой структуры — МГБ — будут включены служба внешней разведки и многие подразделения Федеральной службы охраны (ФСО). Сотрудники МГБ будут осуществлять процессуальный контроль над расследованием уголовных дел, возбуждённых по СКР и МВД.

Комментируя нововведение, источник издания в ФСБ отметил следующее:

«Если раньше мы осуществляли лишь сопровождение расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до их передачи в суд», — сказал он.

Источник пояснил, что имеются в виду громкие коррупционные расследования. Сотрудники ведомства будут проверять эффективность работы и полноту использования следователем предоставленной ему спецслужбами информациии.