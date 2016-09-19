Псков, 19 сентября, 2016, 06:31 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму по единому федеральному округу в Псковской области, по результатам обработки 30,2% бюллетеней «Единая Россия» набирает 46,07% голосов избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

У КПРФ — 16,88%, у ЛДПР — 13,4%, у «Справедливой России» — 7,17%, у «Яблока» — 4,67%.

На выборах в Госдуму по одномандатному округу №148 в Псковской области обработано 30,67% бюллетеней. Александр Козловский («Единая Россия») лидирует с 40,38%, следом идут Александр Рогов (КПРФ) — 14,31%, Олег Брячак («Справедливая Россия») — 11,25%, Антон Минаков (ЛДПР) — 7,87%, Лев Шлосберг («Яблоко») — 8,65%.

На выборах в Псковское областное собрание по партийным спискам обработаны 25,7% бюллетеней. У «Единой России» — 45,55%, у КПРФ — 19,48%, у ЛДПР — 13,99%, у «Справедливой России» — 8,83%, у «Яблока» — 6,33%, у «Патриотов России» — 1,70%, у «Партии Роста» — 1,61%.

Напомним, 4 декабря 2011 года на выборах в Госдуму в Псковской области «Единая Россия» получила 36,65%, КПРФ — 25,13%, «Справедливая Россия» — 16,41% избирателей, за «Яблоко» проголосовали 5,1% избирателей. «Патриоты России» получили — 0,9%, «Правое дело» — 0,45%. На выборах в Псковское областное собрание депутатов пятого созыва 4 декабря 2011 года «Единая Россия» набрала 37,41%, КПРФ — 24,77%, «Справедливая Россия» — 15,02%, ЛДПР — 14,17%, «Яблоко» — 6,72%.