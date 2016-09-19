Вашингтон, 19 сентября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия должна повлиять на официальные власти Сирии в вопросе соблюдения режима прекращения огня. Об этом американский представитель заявил в интервью ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джон Керри

По словам Керри, необходимо, чтобы Москва серьезнее отнеслась к вопросу принуждения Дамаска к соблюдения перемирия, которые вступило в силу 12 сентября. Со своей стороны Вашингтон ведет работы с так называемой сирийской умеренной оппозицией по принуждению к режиму прекращения огня.

Напомним, что новых договоренностей США и России по Сирии удалось достигнуть в ходе переговоров представителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Джона Керри. 17 сентября международная коалиция, возглавляемая США, нанесла четыре авиаудара по подразделениям сирийской правительственной армии. После чего Вашингтон заявил, что «перепутал» официальные войска с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого в МИД РФ заявили, что в связи с этим событием реализация женевских договорённостей по Сирии может быть поставлена под угрозу. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили случившееся как «закономерный результат упорного отказа США от налаживания плотного взаимодействия с Россией в деле борьбы» с террористическими организациями.