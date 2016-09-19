Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2016, 05:52 — ИА Регнум. В Нью-Йорке завершилось голосование граждан России на выборах в Госдуму в 20:00 по местному времени (3:00 по московскому). Об этом сообщил заместитель генерального консула Андрей Пугаев, пишет газета «Взгляд».

Нью-Йорк

Голосование проходило на Манхэттене в помещении российского генконсульства. Пугаев не смог назвать точное количество проголосовавших, но отметил, что по состоянию на 15:00 явка составила «около 800 человек». Было зафиксировано лишь одно нарушение: во время голосования рядом с генконсульством стоял человек с плакатом агитационного содержания. Полицейским пришлось попросить мужчину уйти.

Андрей Пугаев отметил, что голосование в Нью-Йорке проходило на фоне ситуации со взрывами, произошедшими ранее. В связи с этим консульство сделало все, чтобы усилить безопасность диппредставительства.

Избирательные участки для граждан России в США работали также в Бостоне и Филадельфии. В Нью-Йорке избирательные участки начали работу в 8:00 и проработали 12 часов. В Бостоне и Филадельфии они закрылись немного раньше. Продолжают свою работу участки в Сан-Франциско и Сиэтле, они закроются, когда в России будет уже 6 часов утра.

Как ранее писало ИА REGNUM, после подсчета 50% голосов выяснилось, что за «Единую Россию» проголосовали 53,58%. За КПРФ — 13,90%, за ЛДПР — 13,89%. На четвертом месте — «Справедливая Россия», набравшая 6,13% голосов.