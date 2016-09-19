Барнаул, 19 сентября, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Большинство алтайских мандатов в новой Госдуме получили представители «Единой России». Об этом свидетельствуют предварительные данные итогов выборов.

Светлана Шаповалова Выборы в Алтайском крае

По состоянию на 5:00, партия власти набрала 36,92% голосов, ЛДПР — 18,61%, КПРФ — 17,14%, «Справедливая Россия» — 12,37%». На всех одномандатных округах победили единороссы: Даниил Бессарабов («социальный» вице-губернатор), Иван Лоор (спикер местного парламента), Александр Прокопьев (действовавший депутат Госдумы) и Виктор Зобнев (промышленник, действовавший депутат местного парламента).

Напомним, что амбициозную цель — победить по всем округам — алтайские единороссы озвучили еще до старта предвыборной кампании. «Ставим задачу на выборах взять все одномандатные округа как в Алтайское краевое законодательное собрание, так и в Государственную думу. Это 34 одномандатных округа и 4 округа Госдумы», — об этом секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Борис Трофимов говорил еще в марте 2016 года.

Что касается одномандатных округов в краевой парламент, по здесь единороссы, судя по предварительным данным, не удержали трех мандатов: по округу №16 побеждает справедливоросс Сергей Малых, по округу №20 убедительный результат показал самовыдвиженец — Александр Локтев, а по округу №32 проходит представитель ЛДПР Ирина Шудра.

В голосовании по партийным спискам «Единая Россия» набрала 34,68%. Второй результат — у коммунистов (КПРФ достались 21,29% голосов избирателей), третий — у ЛДПР (20,94% голосов). Также в новый состав Алтайского краевого Законодательного собрания проходит «Справедливая Россия» (17,16%). А вот «Яблоко» не преодолело проходной барьер, получив всего 2,81%.

Комментируя завершение единого дня голосования, лидер алтайских единороссов Борис Трофимов поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки.

«Мы благодарны нашим избирателям за то, что они пришли на участки и выразили свою гражданскую позицию, дали оценку программам кандидатов и партий, оценили действующую власть, поддержали курс президента, команду губернатора. Мы уважаем мнение наших избирателей и согласимся с ним, какими бы ни были результаты», — подчеркнул Борис Трофимов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Алтайском крае прошли не только выборы депутатов Госдумы РФ, но и парламентариев в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС).

В 2016 году, как и пять лет назад, выборы в АКЗС проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%. Протестное голосование в Алтайском крае исключено, хотя, в соответствии с федеральным законодательством, с 2015 года регионам разрешили вводить графу «против всех».

Итоговая явка на выборах составила около 40%. Окончательный подсчет голосов официально еще не обнародован.