Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Согласно предварительным результатам выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, в новом составе городского парламента будет представлено шесть партий, сумевших преодолеть 5%-ный барьер на выборах 18 сентября.

assembly.spb.ru Мариинский дворец

Ранее о подобном предполагаемом раскладе заявляли исследователи, проводившие экзит-поллы. Теперь этот прогноз подтверждается данными Горизбиркома.

Безусловным лидером городских выборов является «Единая Россия» — к настоящему моменту она набирает 41,51% голосов избирателей. На втором месте — ЛДПР с показателем в 13,89% голосов, отданных проголосовавшими петербуржцами. В тройке лидеров также КПРФ — 11,03% голосов.

Три других партии набрали близкое друг к другу число голосов, и также смогут провести своих представителей в Заксобрание. «Партия роста» набирает 9,85% голосов, партия «Справедливая Россия» — 8,75%, а «Яблоко» смогло заручиться поддержкой 8,37% избирателей.

Эти цифры еще будут изменяться и уточняться, однако уже понятно, что двум другим участникам городской кампании не удастся получить места в Мариинском дворце. На данный момент ПАРНАС набирает лишь 2,25%, а партия РОТ-Фронт — всего 0,67% голосов. Этого недостаточно для преодоления 5%-ного барьера, гарантирующего как минимум 1 депутатское место в Заксобрании.

Напомним, по партийным спискам будет распределено 25 мандатов городского парламента. Еще столько же мест займут депутаты, избранные в мажоритарных округах.

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Ранее спикер предыдущего созыва Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что «состав ЗакСа изменится коренным образом». «Очень много изменений, очень много новых лиц. Но это и хорошо, это новые идеи, новые предложения, новое видение. Главное, чтобы был профессиональный подход к законодательству», — подчеркнул спикер.

Напомним, в 2011 году на выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые тогда проходили только по партийным спискам, «Единая Россия» получила около 36% голосов и 20 мандатов, потеряв три депутатских кресла по сравнению с предыдущим результатом. ЛДПР в 2011-м заняла 5 мест в парламенте. «Справедливая Россия» сумела заработать 12 мандатов, КПРФ — 7, «Яблоко» — 6.