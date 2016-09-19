Дамаск, 19 сентября, 2016, 04:38 — ИА Регнум. Осуществленная американской коалицией бомбардировка позиций сирийских войск — это «подарок русским пропагандистам» и «провал американской дипломатии», сообщается в аналитической статье The New York Times 19 сентября.

OpenClipart-Vectors Бомбардировка

Издание считает, что «ошибка» Центрального командования армии США будет стоить «слишком дорого» — по их мнению, «дипломатические усилия» последнего года по урегулированию Сирийского кризиса, которые прилагал госсекретарь Джон Керри оказались «тщетны». По их мнению, США, которые для «победы над джихадистами» даже «отказались от требования немедленной отставки Башара Асада», снова находятся в ситуации, близкой к началу переговорного процесса.

Кроме того, отмечается, что озвученные извинения Белого дома и одновременное обвинение России в «двуличии» со стороны посла США в ООН Саманты Пауэр стало «подарком сирийским и русским пропагандистам», которые умело воспользовались предоставленной возможностью.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, по позициям правительственных войск Сирии в районе Дейр-эз-Зор, по уточненным данным, погибло 62, ранены более 100 военнослужащих. Инцидент стал причиной созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по требованию России.