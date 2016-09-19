Москва, 19 сентября, 2016, 03:42 — ИА Регнум. «Единая Россия» укрепляет позиции на выборах в Госдуму. Центральная избирательная комиссия подсчитало уже более 50% голосов на думских выборах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помещение для голосования

За «Единой Россией» — 53,58% голосов. В упорной борьбе на второе место выходит КПРФ с результатом в 13,90%. ЛДПР от Компартии отстает всего на 0,01% — 13,89%. На четвертом месте — «Справедливая Россия», набравшая 6,13% голосов.

Так, 5-процентный барьер смогли преодолеть только четыре партии. «Коммунисты России» получили 2,51%, Пария пенсионеров — 1,77%, «Родина» и «Яблоко» по 1,38%, Партия роста еле-еле преодолела однопроцентный барьер, получив 1,03%. По данным соцопросов и по оценкам большинства экспертов ближе всего к пятипроцентному барьеру из непарламентских партий должна была подойти партия «Яблоко».

Пока барьер в один процент не смогли преодолеть такие партии как «Зеленые», ПАРНАС, «Гражданские силы», «Гражданская платформа», Патриоты России.