Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Представители партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге побеждают в шести думских одномандатных округах из восьми на выборах нижней палаты федерального парламента, состоявшихся 18 сентября. Такие данные экзит-поллов предоставил «Институт современного государственного развития», сообщает сегодня, 19 сентября, корреспондент ИА REGNUM. Исследователи опросили 26 тыс. человек на выходе с избирательных участков.

assembly.spb.ru Виталий Милонов

Согласно полученным данным, в округе №211 вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский набирает 25,6%, серьезно отрываясь от ближайшего соперника — «яблочника» Михаила Ступакова с 7,7% голосов.

В округе №212 лидирует действующий депутат Госдумы Сергей Вострецов с 21,2% голосов, второе место — у коммуниста, экс-депутата Заксобрания Петербурга Александра Ольховского с 6,9% голосов.

Победа в округе №213, по данным опросов избирателей, обеспечена депутату петербургского парламента Евгению Марченко, у которого 29,3% голосов. Второе место у адвоката Георгия Глаговского с 10,6% голосов, который баллотируется от «Яблока».

В округе №215 лидером стал президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев с 27,1% голосов, его ближайший соперник — «яблочник» Анатолий Голов с 10,7% голосов. У действующего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Нилова лишь третье место с 9,4% голосов.

В округе №217 лидирует глава фонда «Северная столица», единорос Михаил Романов, получивший 23%. Ему проиграла депутат Госдумы Оксана Дмитриева от «Партии роста», которая получила лишь 10,6% голосов, несмотря на то, что ее называли фаворитом в этом округе.

В округе №218 побеждает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, набравший 24,3% голосов, «яблочница» Ольга Цепилова на втором месте с 7,4% голосов.

Единственными округами, где, судя по опросам, победили не единороссы, стали те, которые партия власти предусмотрительно освободила для коллег из КПРФ и «Справедливой России», не выставив там своего кандидата.

В округе №214 побеждает «эсер», депутат Госдумы Елена Драпеко с 18,8% голосов. Второе место у руководителя Петербургского регионального отделения «Яблока» Михаила Амосова — 12,7%.

В округе №216 лидирует коммунист, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко с 16,7% голосов. Конкуренцию ему может составить «яблочник» Николай Рыбаков, который набирает 14,5% голосов. Третье место получил депутат ЗакСа Максим Резник с 9,4% голосов, который баллотируется от «Партии роста». Представитель ЛДПР, акционер Fort Group Борис Пайкин набирает 8% голосов.

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За места в новом составе Госдумы соревновались представители партий «Родина», КПРФ, «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, ПАРНАС, Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», Партия пенсионеров за справедливость, «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В одномандатных думских округах Петербурга на 8 мест претендовали 92 кандидата.