Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 01:10 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не собирается оставлять свою нынешнюю должность. Он опроверг слухи о том, что вскоре отправится на повышение или покинет пост по другим причинам, передает сегодня, 19 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

lenobl.ru Александр Дрозденко на празднике в Старой Ладоге

«Абсолютно нечего добавить, кроме того, что это слухи. Много различных слухов ходит», — сказал Дрозденко. Он «отказался» от предполагаемого повышения, о котором его спросили журналисты.

«Как говорится, не дай нам, боже, жить в эпоху перемен. Нет, спасибо, меня всё в Ленинградской области устраивает», — сказал Дрозденко.

Ранее издание «Деловой Петербург» со ссылкой на неназванные источники сообщало, что сразу после выборов или до конца 2016 года глава Ленобласти может занять пост вице-премьера в правительстве РФ. По сведениям издания, Дрозденко наряду с Николаем Цукановым входил в число кандидатов на пост полпреда президента в СЗФО и имеет большие шансы на другое высокое назначение.

Александр Дрозденко возглавляет региональный список «Единой России» на выборах Законодательного собрания Ленобласти 18 сентября.

Говоря о явке избирателей на выборах в регионе, Дрозденко сообщил, что ждал явку несколько выше, чем на губернаторских выборах в сентябре 2015 года, «то есть выше 41 процента».

По данным экзит-поллов, в 47-м регионе в Государственную Думу и в Законодательное собрание проходят только четыре парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

«Предварительные результаты выборов объективно отражают активность работы политических партий на территории», — сказал Александр Дрозденко.