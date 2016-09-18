Санкт-Петербург, 19 сентября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил в будущем продлить голосование до 22:00, чтобы повысить явку избирателей, если выборы будут и в дальнейшем проводиться в сентябре. Так градоначальник прокомментировал весьма низкую явку петербуржцев на избирательные участки, сообщает сегодня, 19 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Петербурге

Напомним, на 18:00 18 сентября в северной столице проголосовали около 25% избирателей, тогда как средний показатель по стране составил почти 40%. Результат петербургского голосования в декабре 2011 года к этому моменту составлял около 35%.

«У нас в городе порядка 1,5 миллионов человек до самых холодов любят проводить время в своих садоводствах. В принципе, даже практика сегодняшних выборов показывает, что люди едут из загорода, и основная масса избирателей пришла вечером. Многие просто не поехали. Сентябрь — время такое, для нас, петербуржцев, еще не самое холодное. Я думаю, может, есть смысл поставить вопрос о том, чтобы продлить голосование до 22:00, по крайней мере, у нас в Петербурге, если выборы и дальше будут проводить в сентябре», — сказал Полтавченко.

На его взгляд, выборы в Петербурге прошли «честно, чисто и без грязи», повысилась культура кандидатов по сравнению с предыдущими кампаниями.

Напомним, Полтавченко возглавляет список «Единой России» на петербургских выборах. По данным экзит-полов, партия побеждает на выборах Думы и Заксобрания Петербурга.

«Причем, побеждает в Петербурге неплохо. Я, естественно, этим удовлетворен. <…> Для меня важно и комфортно, если «Единая Россия» — надеюсь на это — получит достаточное количество голосов в городском парламенте, чтобы продолжить совместную работу с городским правительством», — сказал Полтавченко.

Он напомнил, что главной краткосрочной задачей нового созыва Заксобрания будет принять бюджет 2017 года как можно скорее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что низкой явке в Петербурге якобы способствовала «хорошая погода» и любовь горожан к дачному отдыху, заявили глава Горизбиркома Виктор Панкевич и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Между тем, в день голосования температура воздуха в Петербурге и его окрестностях не превышала +11 градусов.