Ярославль, 19 сентября, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области опубликовала промежуточные результаты выборов в Государственную Думы РФ после обработки 16% голосов избирателей.

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 2,50%,

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 2,06%,

3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 2,52%,

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 36,70%,

5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» — 1,65%,

6. Политическая партия «Гражданская Платформа» — 0,30%,

7. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 17,45%,

8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) — 1,53%,

9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» — 1,57%,

10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» — 0,11%,

11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» — 4,16%,

12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 15,64%,

13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» — 0,76%,

14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 11,40%.

Среди одномандатников в голосовании в 194-м округе лидирует выдвиженец «Единой России», председатель Общественной палаты Ярославской области Александр Грибов — 33,75% голосов избирателей. На втором месте — лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев с результатом в 18,50%, на третьем — депутат Ярославской областной думы «справедливоросс» Сергей Балабаев с 16,71% голосов избирателей.

В 195-м одномандатном округе уверенную победу одерживает депутат Государственной Думы всех созывов, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Анатолий Грешневиков (39,52% голосов избирателей). На втором месте — представитель «Родины», депутат областной думы Владимир Денисов с результатом 14,68%, а на третьем — его коллега по областной думе, лидер Рыбинского отделения КПРФ Михаил Парамонов — 11,25%.

Явка на выборы в 195-м одномандатном округе составила 37,81% избирателей, в 194-м — 34,67%, в целом по региону — 35,45%