Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Спикер Государственной Думы, единоросс Сергей Нарышкин побеждает на выборах в федеральный парламент по одномандатному избирательному округу в Кингисеппском мажоритарном округе Ленобласти. Об этом сообщил председатель областного избиркома Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

iacis.ru Сергей Нарышкин

Журавлев подчеркнул, что у него есть данные итогового протокола только одной комиссии в Ленобласти, поэтому их пока некорректно озвучивать. Такая задержка связана с большим числом бюллетеней и объемом работы, а также «тотальным контролем» за подсчетом голосов.

«Сейчас не могу доложить, какой политический срез получается. Но, конечно, есть информация с мест. Очевидно, что побеждает «Единая Россия», а в Кингисеппском районе в одномандатном округе с большим отрывом побеждает депутат Госдумы Нарышкин Сергей Евгеньевич», — заявил Журавлев.

По его прогнозу, итоговая явка в Ленобласти превысит 46%. В 2011 году этот показатель составил 51%.

Напомним, Сергей Нарышкин баллотировался в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 в Ленинградской области и возглавлял региональную группу «Единой России» на думских выборах.

По трем одномандатным избирательным округам в Ленобласти баллотировался 31 кандидат в депутаты Государственной Думы от 11-ти партий.

Сегодня в Ленобласти проходили также выборы депутатов регионального парламента. В выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области по 25-ти одномандатным избирательным округам баллотировалось 112 кандидатов в депутаты.

Кроме того, сегодня проходили очередные выборы депутатов советов депутатов Агалатовского и Новодевяткинского сельских поселений Всеволожского района, досрочные выборы депутатов совета депутатов Приладожского городского поселения Кировского района, а также допвыборы депутатов советов депутатов ряда муниципальных образований.