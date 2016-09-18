Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 23:19 — ИА Регнум. По результатам выборов 18 сентября состав петербургского Законодательного собрания существенно обновится. Об этом заявил спикер Заксобрания предыдущего созыва и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Несмотря на то, что на данный момент Горизбирком не готов предоставить предварительные результаты даже о минимальном количестве обработанных протоколов, Макаров уверенно объявил «Единую Россию» победителем.

«Выборы состоялись. Для меня понятно то, что «Единая Россия» победила. И по одномандатным округам — идет вопрос только о количестве, и на выборах в Госдуму тоже», — сказал глава петербургских единороссов.

Макаров также считает, что выборы в Петербурге прошли без нарушений, которые повлияли бы на результат волеизъявления граждан. «Не было таких грубых нарушений, которые бы повлияли на конечный результат», — сказал спикер. На его взгляд, Единый день голосования в северной столице прошел «интеллигентно и спокойно».

Низкую явку избирателей он объяснил тем, что в Петербурге живет слишком много дачников. «Думаю, явка будет более 30%, и для нынешнего сезона, сезона сбора урожая, она достаточно высокая», — заметил Вячеслав Макаров.

Он отметил, что благодаря смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов у каждого жителя Петербурга в Мариинском дворце появится свой депутат, так как город разделили на 25 одномандатных округов. В нынешнем созыве у 17-ти городских территорий не было своего представителя в Мариинском дворце.

«Состав ЗакСа изменится коренным образом. Очень много изменений, очень много новых лиц. Но это и хорошо, это новые идеи, новые предложения, новое видение. Главное, чтобы был профессиональный подход к законодательству», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

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Ранее о том, что «теплая погода» якобы привела к снижению явки в Петербурге заявил глава Горизбиркома Виктор Панкевич.

Напомним, по данным экзит-поллов, в Заксобрание Санкт-Петербурга проходит шесть партий. «Единая Россия» набирает более 45% голосов, заявляют социологи, проводившие опросы избирателей на выходе с участков.