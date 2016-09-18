Берлин, 18 сентября, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) набирает примерно 18% голосов избирателей на выборах в региональный парламент Берлина. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные exit poll телеканала ARD.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«За ХДС отдали голоса около 18% избирателей, за СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) — более 22%, Левая партия получила свыше 15% голосов, примерно такой же результат у «зеленых», — говорится в сообщении.

По данным опроса, правая антииммигрантская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), в свою очередь, может рассчитывать на 13% и парламентские мандаты в Бундестаг.

«Партии мейнстрима ‑ и правящие в Берлине социалисты, и христианские демократы — потеряли голоса, отдав часть электората новым и старым радикалам», — отмечает корреспондент Русской службы ВВС, находящийся в Берлине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в федеральной земле Германии — Мекленбург-Передняя Померания прошли выборы в местный парламент (ландтаг). Первое место с 30,6% заняла Социал-демократическая партия Германии. Правые из «Альтернативы для Германии» сместили партию Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — со второго места. У АдГ — 20,8% (+20,8%), у ХДС — 19% (-4%).