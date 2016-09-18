Москва, 18 сентября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Прошедшая избирательная кампании носила инерционный характер, в этом причина низкой явки, но правые партии должны были приложить больше усилий, чтобы их избиратель пришел голосовать. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 18 сентября политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Оксана Гончаренко.

Horia Varlan Расстановка сил

«Основные игроки останутся прежними. Скорее всего, реальная расстановка сил в Госдуме не изменится. Правый фланг в Думе представлен не будет», — сказала она.

По мнению политолога, возвращение смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы выгодно «Единой России». «В целом смешанная система больше работает на крупные партии, прежде всего, на «Единую Россию». Ясно, что малым партиям трудно выставить кандидатов в округах по стране, у них кадрового резерва не хватает — я уж не говорю про прочие ресурсы. Доминирующая сила в Госдуме не изменится — их позициям ничего не угрожает», — отметила она.

Низкая явка сделала предопределенным провал правых партий, полагает эксперт. «Причины низкой явки — компания была инерционной изначально, не направленной на повышение явки, другое дело, что партии правого фланга должны были приложить больше усилий, чтобы их избирательно пришел», — пояснила политолог, подчеркнув, что избиратели левых партий более дисциплинированны и придут потому, что еще «с советских времени считают, что голосовать нужно обязательно».

«Правые могли бы сделать более масштабную, более убедительную кампанию. Они ее начали поздновато. Если бы раньше, может быть, их результат был бы лучше. Среди людей, которые не пришли на выборы, есть довольно большая доля тех, кто потенциально мог бы проголосовать за правых», — говорит Гончаренко.

В целом левые партии выступили неплохо, полагает эксперт. «Левоориентированная повестка вообще лучше востребована — это то, что любит каждый избиратель, а в кризис — тем более преимущества у левых», — рассказала политолог.

При этом избирательная кампания не порадовала яркими событиями, констатировала Гончаренко. «Идейно и содержательно очень мало нового мы услышали в эту кампанию, у меня местами складывались ощущение, что где-то это уже было. Такая кампания может работать на партию, которая и так имеет властный ресурс. Другие игроки не предложили никакой альтернативы, и виноваты в этом они сами, прежде всего», — заключила она.

По итогам обработки 10% бюллетеней первое место занимает партия «Единая Россия» с результатом 45,95%. На втором месте находится ЛДПР, набравшая 17,4%. У КПРФ 16,77% — она расположилась на третьей строчке. «Справедливая Россия» набрала 6,35%. Больше 1% по состоянию на 22.00 мск набрали «Коммунисты России» (2,84%), Партия пенсионеров (2,08%), партия «Родина» (1,44%), «Яблоко» (1,36%) и Партия роста (1,07%), сообщает ЦИК.

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