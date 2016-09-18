Магас, 18 сентября, 2016, 22:50 — ИА Регнум. На выборах депутатов Государственной Думы и Народного Собрания Ингушетии нарушений не зафиксировано. Об этом вечером 18 сентября сообщили в республиканском Избиркоме. Там же отметили, что на всех 136 работавших в регионе избирательных участках в настоящее время идет подсчет голосов, результаты которого будут сообщены позднее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, что Ингушетия находится в числе регионов, в которых явка на выборах 18 сентября превысила явку на выборах Государственной Думы VII созыва в 2011 году. На 15.00 мск явка на выборах в Ингушетии составила уже более 58%.