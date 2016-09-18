Калуга, 18 сентября, 2016, 22:49 — ИА Регнум.



nedelya40.ru Депутат городской Думы Калуги, политолог Владислав Сахарчук

Депутат городской Думы Калуги, кандидат политических наук политолог Владислав Сахарчук прокомментировал итоги выборов в Государственную Думу РФ VII созыва в Калужской области, сообщает 18 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Главный момент нынешних выборов то, что они превращаются в рядовое демократическое событие. Все буднично, но в тоже время эффективно и рационально. Сейчас нет политизации избирательной кампании и это хорошо. В сравнении с предыдущей кампанией активность кандидатов была недостаточной. Кто-то заявил о себе, донес людям свои взгляды, но сделали это единицы и это печально. Хочу отметить, что выборы федеральные, и они традиционно вызывают интерес. По этой причине могу утверждать, что прогнозирую явку в Калужской области, чуть более 40%», — сказал политолог.

«Между тем, скорее всего, калужские избиратели традиционно проголосуют за так называемую лидерскую «четверку», те партии, которые уже присутствуют в Государственной Думе России. 10 остальных партии останутся за бортом. На мой взгляд, причина неудачи для них едина: отсутствие воли к победе, реальная предвыборная борьба за депутатские мандаты велась только в столицах, а в регионах организовали имитацию работы с избирателями. По моим прогнозам, наиболее успешны среди оппозиционеров в Калужской области партия пенсионеров, которая может собрать до 3% своего электората, у партии «Яблоко» видимо будет около 2% голосов избирателей, партия «Родина» соберет от 1 до 2%, а вот за Партию Роста калужане отдадут не более 1% голосов», — утверждает Владислав Сахарчук.