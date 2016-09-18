Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 22:55 — ИА Регнум. Хороших результатов «Яблока» и «Партии Роста» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на выборах в Государственную Думу будет недостаточно для прохождения в новый состав нижней палаты парламента на федеральном уровне. Поэтому в Госдуму пройдут только четыре партии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Таким прогнозом поделился в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Дмитрий Солонников.

Партия Роста

«По Санкт-Петербургу и Ленинградской области могут быть довольно хорошие результаты у «Партии Роста». Также больше, чем в среднем по стране, в городе и области получит «Яблоко», но в целом по стране голосов избирателей этим партиям не хватит», — считает Солонников.

Так, отметил эксперт, в Петербурге электорат голосует за Оксану Дмитриеву («Партия роста»), а в Ленобласти известность Алексея Этманова даст голоса в копилку «Яблока». Однако в других регионах у этих партий нет популярных лидеров, что не позволит им получить достаточно хороший балл в среднем по России.

Остальные партии «прекрасно понимают, что шансов пройти у них нет, и они идут на выборы, не питая иллюзий». «Слава богу, чтобы и дальше участвовали в выборах эти партии, но они не для того, чтобы быть представленными в Госдуме», — считает Солонников.

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Как сообщалось, по данным экзит-поллов, «Единая Россия» уверенно лидирует по итогам думских выборов в Петербурге и Ленобласти. На втором месте с большим отрывом в Петербурге идет партия «Яблоко»; в Ленобласти на второй строчке — «Справедливая Россия», также с большим отставанием от лидера.