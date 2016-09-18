Псков, 18 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. В Псковской области только за выборами в Госдуму РФ следили 2206 наблюдателей, сообщает «Псковское агентство информации». «Это рекордная цифра для нас!» — заявил Николай Цветков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По его словам, в их числе были также 12 международных наблюдателей от ОБСЕ и шесть от межпарламентской ассамблеи СНГ.

Что касается нарушений, Цветков заявил, что в течение дня были технические замечания по работе КОИБов, но они «не ставят под сомнения результаты голосования». По его словам, решения о ручном пересчёте избирательных бюллетеней принимаются участковыми избирательными комиссиями только на основании обоснованных жалоб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области сегодня, 18 сентября, прошли выборы депутатов Государственной думы, Псковского областного собрания и муниципальные выборы — главы Новосокольнического района и депутата Себежского районного собрания. К 18:00 явка избирателей в регионе составила 36,15% — на 7,6% ниже, чем на выборах 4 декабря 2011 года.