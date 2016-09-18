Уфа, 18 сентября, 2016, 22:39 — ИА Регнум. В Башкирии 18 сентября на выборах депутатов Государственной думы проголосовали 1 млн 940 тыс. избирателей. Про данным регионального избиркома явка составила 63%.

Работницы и крестьянки — все на выборы!

При этом в избиркоме отметили, что «цифра в 63% может поменяться, на 2−3%, это предварительные данные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года к 12:00 дня на выборах в Госдуму проголосовало 380 тыс. 806 избирателей, что составляло 21,46% от общего числа избирателей. К 15:00 явка превысила рубеж в 39,12%, к 18:00 свое волеизъявление выразили более 53% избирателей.

«Если явку в 63% сравнивать с предыдущими голосованиями, она может показаться не столь большой и впечатляющей, но зато она достаточно близка к реальности, — считает политолог Ильдар Габдрафиков. — Я сегодня спрашивал людей на улице, многие ходили на голосование, проголосовали и даже стояли в очереди за бюллетенями. Реально голосовали не меньше, а, может быть, даже больше, чем в предыдущие выборы».

Напомним, в 2011 году в Башкирии на выборах депутатов Государственной Думы к полудню явка избирателей по республике составляла около 22%, к 15 часам — более 44%, на 18 часов — более 65%, к 20 часам проголосовали 75,7% избирателей. На думских выборах в 2007 году явка была ещё выше — порядка 83%.