Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Международные наблюдатели из состава миссии МПА СНГ признали выборы в Санкт-Петербурге состоявшимися. Об этом сообщил заместитель координатора группы наблюдателей от МПА СНГ в Санкт-Петербурге, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Проблемных вопросов, которые бы влияли на волеизъявление граждан, не выявлено на этот раз. Естественно, есть технические погрешности, которые мы отразили в своем итоговом документе», — сказал Гулиев журналистам.

В наблюдательную миссию по Петербургу вошли 13 представителей шести стран: Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии и Белоруссии.

«Итоговый документ обсуждали минут сорок, пришли к консенсусу и уже подписали его. Он гласит, что выборы состоялись, прошли без серьезных нарушений», — подчеркнул Гулиев.

«Нас приятно удивило, что практически все участки оснащены видеонаблюдением», ― заявлял ранее днем 18 сентября Руфат Гулиев, посетив участки в северной столице. По словам представителей группы наблюдателей от МПА СНГ, выборы в Санкт-Петербурге соответствуют правовым нормам и демократическим ценностям.