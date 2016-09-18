Международные наблюдатели признали выборы в Петербурге состоявшимися
Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Международные наблюдатели из состава миссии МПА СНГ признали выборы в Санкт-Петербурге состоявшимися. Об этом сообщил заместитель координатора группы наблюдателей от МПА СНГ в Санкт-Петербурге, депутат парламента Азербайджана Руфат Гулиев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Проблемных вопросов, которые бы влияли на волеизъявление граждан, не выявлено на этот раз. Естественно, есть технические погрешности, которые мы отразили в своем итоговом документе», — сказал Гулиев журналистам.
В наблюдательную миссию по Петербургу вошли 13 представителей шести стран: Азербайджана, Армении, Киргизии, Казахстана, Молдавии и Белоруссии.
«Итоговый документ обсуждали минут сорок, пришли к консенсусу и уже подписали его. Он гласит, что выборы состоялись, прошли без серьезных нарушений», — подчеркнул Гулиев.
«Нас приятно удивило, что практически все участки оснащены видеонаблюдением», ― заявлял ранее днем 18 сентября Руфат Гулиев, посетив участки в северной столице. По словам представителей группы наблюдателей от МПА СНГ, выборы в Санкт-Петербурге соответствуют правовым нормам и демократическим ценностям.