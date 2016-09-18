Петропавловск-Камчатский, 18 сентября, 2016, 22:33 — ИА Регнум. На Камчатке, где избирательные участки закрылись в Единый день голосования первыми в стране, продолжается подсчет голосов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме края, пока обработано 87% протоколов и работа продолжается.

photokzn.ru Флаги России и партии «Единая Россия»

По тем данным, которые есть сейчас, на выборах в Госдуму на Камчатке лидирует «Единая Россия», которая набирает 47,58% (29 904 голосов), на втором месте — ЛДПР с 21,33% (13 409 человек), на третьем — КПРФ (7525) с 11,97%, «Справедливая Россия» взяла 4,38% голосов (2752 человек) избирателей. Остальные представленные в бюллетене партии пока набирают на Камчатке менее 3%.

Партия «Единая Россия» лидирует и на выборах в законодательное собрание Камчатки, набирая более 26 тыс. голосов избирателей. На втором месте — ЛДПР (более 12,5 тыс. голосов), замыкает тройку лидеров КПРФ — 8256 голосов, «Справедливая Россия» набирает 3897 голосов, «Патриоты России» — 1129.

Однако избирком отмечает, что все данные еще предварительные. Обработка протоколов продолжается.