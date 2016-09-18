Ставрополь, 18 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум.



maxmann Забег

«Не важно, как проголосовали на Ставрополье, важно, как посчитают голоса», считает политолог Антон Чаблин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги выборов в Ставропольском крае по выборам в Госдуму РФ и краевой парламент в единый день голосования 18 сентября.

«Единая Россия» благодаря административному ресурсу продемонстрирует большой отрыв от оппонентов, считает эксперт.

«Есть официальная информация ассоциации «Голос», согласно которой Ставропольский край вошел в тройку регионов по нарушениям. Самые частые нарушения связаны с административным давлением: принуждение к голосованию, использование административного ресурса», — отметил эксперт.

«Владимиров прошелся по Ставропольскому краю как асфальтовый каток», — высказал мнение политолог, отметив, что впервые наблюдает такое «усердие» со стороны краевых властей, которые «на протяжении всей кампании демонстрировали готовность обеспечить партии власти высокий процент голосов».

«Тут все зависит от того, как теперь будут считать голоса избирателей», — сказал Чаблин.

«Однозначно, все оппозиционные партии по многим округам будут обжаловать результаты голосования», — считает эксперт.

Говоря об избирательной кампании, политолог выделил положительно оценил агитацию партии ЛДПР и «Партии роста», назвав вторую «открытием нынешних выборов».

«Представители «Партии роста» достаточно интенсивно создали дееспособную структуру, практически с нуля за несколько месяцев не только в городах, но и в Арзгирском, Александровском, Нефтекумском районах края», — рассказал политолог.

Пи этом он отметил, что кампания «Единой России» его разочаровала. То, насколько интересно велась предвыборная кампания зависело от ее финансирования, добавил он.

Напомним, 18 сентября в Ставропольском крае прошло голосование по выборам депутатов федерального и регионального парламентов, а также представительных органов 90 муниципальных образований, в том числе в парламенты Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Минераловодского городского округа.

На предыдущих выборах в Госдуму России шестого созыва 4 декабря 2011 года явка избирателей на Ставрополье составила 50,85%. По итогам голосования тогда 49,1% голосов набрала тогда «Единая Россия», партия КПРФ набрала 18,4%, ЛДПР — 15,3%, «Справедливая Россия» взяла тогда 11,8% голосов избирателей. В выборах участвовали тогда также партии «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело», которые не смогли пройти в парламент.