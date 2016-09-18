Архангельск, 18 сентября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Избирательные участки Архангельской области закончили работу, начинается подсчёт голосов.

Анна Кошечко Избирательные участки Архангельской области не могут похвастаться наплывом голосующих

«Первые общие итоги по участкам можно будет подвести ближе к 3 утра», — заявил председатель Архангельской областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

По его словам, уже сейчас можно говорить о том, что интерес граждан к выборному процессу возрос, передает корреспондент ИА REGNUM. Так, в прошлом году итоговая явка на выборах главы области составила 20,99 процента голосов от общего числа избирателей. В этом году, по мнению экспертов, явка прогнозируется около 35 процентов. По данным областной избирательной комиссии региона, на последнее отчетное время явка на выборах в Госдуму в Архангельской области составила 31,73 процента.

«По нашим социологическим опросам, такая агитация как листовки и газеты уже не работает, — добавляет Андрей Контиевский. — Когда есть живое общение, тогда человека начинают уважать, проявляют интерес, а значит идут голосовать».

«Появление депутатов, избирающихся по одномандатных округам повлияло на ход предвыборной кампании и на активность избирателей в лучшую сторону», — считает он.

Также по мнению Андрея Контиевского, не все политические партии вели активную предвыборную деятельность в Архангельской области.

«По моим наблюдениям из 14 партий в регионе предвыборные кампании вели 6−7 партий, все остальные агитировали только на федеральном уровне. Соответственно голоса избирателей будут отданы тем, кого видят и знают не только по экранам телевизоров», — заключает Андрей Контиевский.

Напомним, что явка на прошлых выборах в Государственную думу шестого созывы, которые прошли в декабре 2011 года, составила в Архангельской области 44,65 процента. Самая большая итоговая явка была зафиксирована на выборах в Государственную думу в 1995 году — в регионе она составила 63,58 процентов голосов от общего числа избирателей. В 1999 году на выборах в Госдуму третьего созыва проголосовало 62,5 процента, а в 2003 году на выборы пришло 58,89 процента избирателей в Архангельской области. В 2007 году электоральная активность снизилась и явка составила 51,48 процента голосов северян.