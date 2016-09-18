Сургут, Югра, 18 сентября, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Председатель избиркома ХМАО-Югры Андрей Павкин ответил на претензии наблюдателей-коммунистов, которые считают противозаконным открытое голосование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Напомним, сегодня, 18 сентября, наблюдатели от КПРФ в Сургуте заметили, что на некоторых участках не хватало кабинок для голосования, люди были вынуждены ставить галочки в семи бюллетенях за общим столом. Тем самым была нарушена тайна голосования, считают сургутские наблюдатели.

«Мы продолжаем внимательно отслеживать всю ситуацию, которая происходит на каждом участке в регионе, — ответил наблюдателям и прессе Павкин. — Все участки, которые я проехал, оставили хорошее впечатление. В то же время на некоторых были отмечены небольшие очереди, при этом есть участки, где по нормативу три кабинки, а стоят — восемь. Конечно, людям нужно время, ведь много бюллетеней, много партий. Чтобы снизить нагрузку мы поставили дополнительные столы, чтобы избиратели могли познакомиться с бюллетенями не в кабинки для голосования. Голосовать именно в кабинке — это право, а не обязанность гражданина. Так, что если человек голосует не в кабинке, это его право. И никак не противоречит законодательству».