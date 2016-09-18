Краснодар, 18 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл «Ростов» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 18 сентября на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 2:1.

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Счет в матче открыли гости — отличился на 10-й минуте центральный защитник «Ростова» Сесар Навас. «Краснодар» отыгрался на 87-й минуте благодаря точному удару защитника Налду Перейры. Решающий мяч на третьей компенсированной минуте второго тайма с пенальти забил нападающий хозяев поля Федор Смолов.

Отметим, что после 7 туров «Краснодар» набрал 11 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). «Ростов» с десятью очками пока находится на 8-й позиции.

Чемпионат России. 7-й тур

Краснодар (Краснодар) — Ростов (Ростов-на-Дону) — 2:1.

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