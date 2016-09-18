Краснодар, 18 сентября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Показатель явки в Краснодарском крае на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва, который составил по состоянию на 18:00 41,58%, по оценке политолога, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Николая Петропавловского, выше, чем в среднем по России. Он отметил, что сравнивать выборы этого цикла с предыдущим неправильно, потому что «сегодня у нас другая страна, другая ситуация».

ИА REGNUM Госдума

Также по теме: Новый состав Госдумы РФ и Заксобрания: Кубань сделала свой выбор«Не было присоединения Крыма, не было санкций, другой был взгляд — миллион параметров. По сравнению с общероссийской явкой, показатель Кубани выше. Это уже хорошо, это значит, что в крае больше политической активности, гражданской ответственности», — прокомментировал недавно завершившиеся в России выборы политолог.

«Любая явка на любых выборах всегда должна рассматриваться в контексте того, что происходит в стране и в сравнении с российской кампанией по аналогичным субъектам. Тогда это будет более-менее корректное сравнение», — отметил эксперт.

Государственная дума нового созыва, по словам Петропавловского, будет значительно отличаться от тех, что были прежде, и произойдет это, прежде всего, за счет одномандатников.

«Само время требует иного подхода к работе парламента. Жители страны устали от деятельности «говорунов», теперь нужны политики, которые будут демонстрировать результат. Для Государственной думы будет очень сложно, например, распределить бюджет по программам. Это будет такая нетривиальная задача», — резюмировал Николай Петропавловский.

На его взгляд, выборы проходили достаточно корректно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае ровно в 20:00 завершили свою работу избирательные участки. Всего в регионе прошло свыше 70 избирательных компаний, основными из которых стали выборы депутатов в Госдуму РФ и нового созыва Законодательного собрания края.

Выборы прошли спокойно, однако без жалоб не обошлось. Во второй половине сегодняшнего дня представители мониторинговой группы — член Объединенного штаба общественного наблюдения за выборами Андрей Зайцев и сотрудник аппарата крайизбиркома Роман Коваленко посетили семь избирательных участков города Краснодара. Поводом для стали обращения граждан, поступившие на «горячие линии» Общественной палаты Краснодарского края и краевой избирательной комиссии. На местах выяснилось, что сообщения о якобы имевшихся нарушениях основывались на информации наблюдателей от партий и кандидатов, в ходе проверки они не подтвердились.