Иная картина. КПРФ рассчитывает на второе место в Госдуме
Москва, 18 сентября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не верит предварительным результатам голосования, итоги экзит-поллов, не дают представления об истинном положении участников выборов, передает корреспондент 18 сентября. КПРФ ведет свой собственный параллельный подсчет голосов, сообщил Зюганов.
«Мы ведем параллельный подсчет… На самом деле картина иная», — сказал Зюганов.
На эту минуту по результатам параллельного подсчета голосов: «Единая Россия» — 37,6; КПРФ — 21,1; ЛДПР — 17,6; более 2% «Коммунисты России» и «Партия пенсионеров» и менее 1% — партия, отметил в свою очередь глава избирательного штаба КПРФ Иван Мельников.
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«Завтра утром мы получим результат, в котором КПРФ на втором месте и опережает партию ЛДПР», — сказал Мельников.
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Согласно предварительным результатам выборов, по итогам обработки 9% бюллетеней, по федеральному округу «Единая Россия» получает 45,33% голосов, ЛДПР — 17,65%, КПРФ — 16,98%, «Справедливая Россия» — 6,39%.
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