Севастополь, 18 сентября, 2016, 22:26 — ИА Регнум. В Севастополе явка избирателей на выборах 18 сентября, по данным на 20:00 мск, составила 45,67% или 144 тыс. 788 человек. Все избирательные участки в Севастополе закрылись для избирателей, начался подсчет голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В списке избирателей — 307 тыс. 077 человек. Как сообщало ИА REGNUM, динамика явки севастопольцев в течение дня составила 8,4% (на 10:00 утра), 20,24% — на 12:00 часов, 32,41% (на 16:00) и 41,37% — в 18:00.

Предварительные итоги выборов будут известны ближе к полуночи.

На последних выборах в сентябре 2014 года Севастополь избрал 24 депутатов Законодательного собрания и 120 депутатов — муниципальных органов. В выборах приняли участие 345 тыс. 864 избирателя, явка составила 41,37%.

На выборах в Верховную Раду Украины в 2012 году активность горожан оценивалась явкой в 49,65%.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Овсянников прогнозировал 50% явку по окончании голосования.

В Севастополе 18 сентября, в единый день голосования впервые выбирали депутата в Госдуму седьмого созыва. Одновременно второй раз прошли выборы в органы местного самоуправления, которые до этого состоялись в 2014 году после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.

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