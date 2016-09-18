Санкт-Петербург, 18 сентября, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» получит 45,2% голосов на выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Всего в городской парламент проходит 6 партий. Такие данные, по итогам опросов избирателей на выходе с участков, озвучили эксперты «Института современного государственного развития» (ИСОГОР), передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выборы в Санкт-Петербурге

По данным экзит-полла, на выборах городского парламента первое место безоговорочно заняла «Единая Россия». Второе место у партии «Яблоко» — с 11,5%, третье место разделили КПРФ и ЛДПР, с 11,1% каждая.

«Партии Роста», по данным экзит-полла, отдали голоса 8,2% петербуржцев, «Справедливой России» — 7,8% горожан, имеющих право голоса.

Таким образом, эти шесть партий могут пройти в новый состав городского парламента, поделив между собой 25 мест, распределяемых по партийным спискам. Еще 25 мандатов получат депутаты по мажоритарным округам.

За партию «ПАРНАС», по данным опроса, проголосовали 3,9% петербургских избирателей, за «РОТ-Фронт» — 1,2%. Этого недостаточно для прохождения в состав Заксобрания.

Однако, подчеркнем, всё будет зависеть от официальных итогов голосования, которые пока не оглашены.

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Как сообщалось, по данным экзит-полла ИСОГОР, в Санкт-Петербурге на выборах в Государственную думу первое место заняла «Единая Россия» с 41,7% голосов, второе — партия «Яблоко» с 10,7%, третье — КПРФ с 10,2%, четвертое — ЛДПР с 9%.