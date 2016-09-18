Москва, 18 сентября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский позитивно оценивает выборы в Госдуму, партия рассчитывает стать второй в стране, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября. «Мы выборы признаем и оцениваем их положительно», — заявил Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Мы можем стать второй партией в стране, и это большая победа», — дал оценку результатам выборов лидер ЛДПР. При этом политик не исключает, что результаты могут измениться, поскольку партия идет с КПРФ «ноздря в ноздрю».

По его словам, все депутаты партии за Уралом прошли на выборах.

Кроме того, по словам Жириновского, в штаб ЛДПР поступило 453 жалобы о нарушениях на выборах.

Согласно предварительным результатам выборов, по итогам обработки 9% бюллетеней, по федеральному округу «Единая Россия» получает 45,33% голосов, ЛДПР — 17,65%, КПРФ — 16,98%, «Справедливая Россия» — 6,39%.