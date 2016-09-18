Самара, 18 сентября, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Несмотря на сильное отделение «Гражданской платформы» и на хорошую работу «Коммунистов России» и «Родины» в Самарском регионе — эти партии могут остаться аутсайдерами по итогам выборов в Госдуму, считает политолог Андрей Колядин.

Владимир Гужев ИА REGNUM «Единая Россия»

«Скандальность и раздерганность самарских выборов существенно снизит процент «Единой России», не смотря на пламенные речи губернатора Николая Меркушкина про 97%, партия власти в регионе вправе рассчитывать на 40−43% голосов», — такой прогноз дал ИА REGNUM эксперт.

«Многочисленные скандалы, битва элит, странное поведение губернатора, коррупционные скандалы, сотрясающие Самарскую область до последнего дня, не самым благостным образом скажутся на голосовании. Думаю, поправят ситуацию мажоритарные кандидаты от «ЕР», но все равно это будет не та самая яркая и убедительная победа, на которую привык рассчитывать губернатор Меркушкин, — считает эксперт. — ЛДПР и КПРФ имеют все шансы занять призовые места вместе с «ЕР», хоть и со значительным отрывом от неё. «Справедливая Россиия» тоже может перешагнуть 5% барьер. А вот кто из непарламентских партий войдет в парламент — это предсказать сложно. Несмотря на сильное отделение «Гражданской платформы» и на хорошую работу «Коммунистов России» и «Родины» — они могут остаться аутсайдерами», — сообщил Андрей Колядин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму в Самарской области в 2011 году «Единая Россия» набрала 38,86% голосов избирателей, «Справедливая Россия» — 15,47%; ЛДПР — 15,64%; Патриоты России — 1,13%; КПРФ — 23,63%; Яблоко — 2,82%; Правое дело — 0,45%.